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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي زعيم تاريخي بالنسبة لنا ونؤيده

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

‏قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحزب يرصد ويتابع منذ عام 2018، مؤكدا أنهم يؤيدوا الرئيس السيسي بصورة برامجية وموضوعيه وكان لهم طلبات عام 2018.

 

‏وتابع خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن أسباب هذا القرار بالنسبة لهم أسباب شديدة الموضوعية وأنهم يروا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لهم زعيم تاريخي واستثنائي وليس مجرد رئيس للدولة المصرية وما حدث في عام 2013 والحفاظ على الدولة المصرية هذا تاريخ بالنسبة لمصر وهم ممتنين له.

الرئيس السيسي حزب الإصلاح والنهضة الدكتور هشام عبد العزيز الإعلامي مصطفى شردي السيسي

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