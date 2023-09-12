حنان الحسيني: الخضراوات المحتوية على فيتامين سي قيمتها الغذائية أعلى

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن بعض أنواع الخضار الطازج أو الفواكه قيمتها الغذائية تكون أعلى من المطهي، موضحة أن الخضراوات التي تحتوي على فيتامين سي مثل الليمون أو البرتقال تكون قيمتها الغذائية أعلى و أكثر فائدة.

وأوضحت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن بعض الخضراوات الأخرى عند طبخها تكون ذات قيمة غذائية أعلى مثل: السبانج، الجزر، تكون أثر فائدة من أكلها طازجة دون طهي.

كورس الأناسيليوم

ونوهت حنان الحسيني، أن أفضل وأأمن طريقة لتحقيق الوزن المثالي دون جراحات أو عمليات تجميلية؛ سيكون عن طريق كورس الأناسيليوم، وهو الكورس الأول للتخسيس في مصر.

وتابعت، أن الكورس يحتوي على 3 منتجات، وهم: كبسولات الأناسيليوم، كبسولات القهوة الخضراء، كبسولات الفينيل، و الذي يحققوا الوزن المثالي ويعملوا على خسارة الوزن من 10 إلى 12 كيلو خلال شهر فقط.

