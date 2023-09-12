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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. انتقاء ناشئين جدد للعبة التايكوندو بدسوق ضمن المشروع القومي للموهبة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبة التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة اليوم الثلاثاء.

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وشهد مركز التنمية الشبابية بدسوق توافد المتقدمين للاختبارات بصحبة أولياء الأمور وحضور أعضاء لجنة الانتقاء من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للتايكوندو.

 

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.


من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المتقدمين يمرون بعدة اختبارات بداية من قياس الطول والوزن والكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية والنفسية والاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا التي تضم الدكتور محمد خليل ومحمد جمال مندوبي وزارة الشباب والرياضة، الدكتور إسماعيل مهران المشرف الفني للاتحاد المصري للتايكوندو والدكتور إبراهيم البطل ومحمود لسطح ومحمد رمضان.


قام بتوقيع الكشف الطبي على الناشئين الدكتور محمد حسنين بوجود المعد النفسي شروق فهمي وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وحضور الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

 

وفي سياق متصل، يشهد المشروع القومي للموهبة بالمحافظة نتائج متميزة على أيدي أبطاله بألعاب المصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، الذين كرمهم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عقب فوز أبطال مصارعة المشروع القومي أبطال أفريقيا بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس الشقيق.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للتايكوندو الاتحاد المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة

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