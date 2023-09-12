محمد حفظي : فكرت في الاعتذار عن " فوي فوي " قبل قراءته

اكد محمد حفظي منتج فيلم فوي فوي ، ان العمل استغرق وقت للتحضير ، خاصة وان يتطلب سفر فريق العمل في هدة من البلاد ، بالاضافة الي التصوير في عدة مواقع تصوير.

وتابع محمد حفظي خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم بعد العرض الخاص للعمل انه حين عرض عليه عمر هلال مخرج ومؤلف العمل ان يقراءه ، كان بفكر في كيفيه الاعتذار نظرا لانه يعلم ان اعماله تكون مكلفه .

قال المخرج عمر هلال مخرج ومولف فيلم فوي فوي ، ان فكرة العمل جاءته بعد ان شاهد قصة متدوالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماخوذ من مجلة مصرية ، عن اشخاص انتحالوا صفة مكفوفين من اجل السفر الي الدول الاروبية .

وتابع عمر هلال في المؤتمر الصحفي لفيلم فوي فوي ، ان كان يري الابطال الذين جسدوا الشخصيات خلال كتابة العمل ، وعلي راسهم نيللي كريم ومحمد فراج

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛ حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.



وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال