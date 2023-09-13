بسعر خرافي.. بسنت شوقي تثير الجدل بفستان كشف عن خصرها المنحوت|شاهد

شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بمجموعة من الصور خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" الذي أقيم منذ قليل في إحدى دور العرض في أكتوبر.

وظهرت بسنت شوقي ، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا باللون الأزرق من دار أزياء LOEWE يبلغ سعره نحو 890 دولارًا أي ما يعادل 27.503 جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

وحضر العرض أبطال الفيلم وفي مقدمتهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، كما حضرت زوجة محمد فراج الفنانة بسنت شوقي التي تظهر في الفيلم، وغابت عن العرض الفنانة نيللي كريم.

كما حضرت العرض مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم إنجي المقدم، صدقي صخر، شيكو، نور خالد النبوي، لبنى ونس، والمنتج محمد حفظي.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيقرر ادعاء فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين، كما تجسد نيللي كريم شخصية كاتبة صحفية تقوم بالكتابة عن الفريق.

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