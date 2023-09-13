بتهمة ارتكاب جرائم.. إيران تعتقل جاسوسين فرنسيين

أعلنت السلطة القضائية في إيران، عن اعتقال أجهزة الأمن مواطنَين فرنسيَين بتهمة التجسس، إضافة إلى سجن مواطن سويدي بتهمة "ارتكاب جرائم"، وإحالة القضايا للمحاكم المختصة.

وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، الثلاثاء، إن الأمن اعتقل امرأة ورجل فرنسيين، بتهمة التجسس، وتم إحالتهما إلى القضاء الإيراني.

وأوضح ستايشي، في مؤتمر صحفي، أن قضية الجاسوسين الفرنسيين أُحيلت إلى المحكمة، وذلك بعد إجراء تحقيق شامل، مؤكدا أن الملف "هام للغاية".

كذلك أعلن ستايشي أن اعتقالات جديدة جرت للضالعين في هذا الملف، وأن المعطيات في طور الاستكمال، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء استكمال المعلومات، موضحا أن "القضية تمت دراستها مرتين من قبل محامي المتهمَين"، حيث سيتم نشر النتائج فور ورودها.

من ناحية أخرى، أكد ستايشي أن مواطنا سويديا تم سجنه في إيران "لارتكابه جرائم"، مشيرا إلى أنه تم إجراء تحقيق أولي حول الاتهامات الموجّهة إلى المواطن السويدي، "كما تم إرساله إلى السجن بعد الملاحقة القانونية".

ولفت المتحدث إلى أن التحقيقات مع المواطن السويدي في طور الانتهاء، حيث ستحال القضية إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة.