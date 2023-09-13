حاملو التأشيرة الإلكترونية.. إجراءات جديدة لدخول المواطنين الكنديين الأراضي المصرية|تفاصيل

أعلنت مصر، تحديثًا جديدًا بشأن متطلبات تأشيرات الدخول للمواطنين الكنديين.

وحسب بيان نشرته السفارة المصرية في أوتاوا على صفحتها بموقع "فيسبوك"، سيتم السماح للأشخاص الذين لديهم تأشيرة إلكترونية صادرة قبل 1 أكتوبر بدخول مصر، طوال مدة صلاحية تأشيرتهم الإلكترونية - حتى لو امتدت إلى ما بعد أكتوبر.

وأشارت السفارة في منشورها إلى أنه لن يتم إصدار تأشيرات إلكترونية اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة واندفاع في الطلبات الجديدة من الآن.

وأكدت السفارة أن آخر تحديث لها هو مخصص للمواطنين الكنديين فقط (وليس المواطنين الكنديين ولهم أصل مصري).

ونشرت صفحة السفر "Global Affairs Canada" هذا التحديث على “فيسبوك”، قائلة إنه "اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، لن يتمكن حاملو جواز السفر الكندي من الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت قبل السفر إلى مصر أو عند الوصول إليها".

وأضافت: "سيُطلب منك الحصول على تأشيرة من سفارة أو قنصلية مصرية في الخارج.. وستظل التأشيرات الإلكترونية الصادرة قبل 1 أكتوبر 2023 سارية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها".

وحسب بيان السفارة، يمكن تقديم الطلبات شخصيًا في السفارة في أوتاوا أو في القنصلية المصرية في مونتريال، أو عن طريق البريد.

ويجب على المتقدمين عن طريق البريد إرسال جواز سفرهم الأصلي، وصورتين من جواز السفر، ونسخة من خط سير الرحلة و/أو الحجز، و150 دولارًا كنديًا (نقدًا أو حوالة بريدية) للدخول الفردي، أو 205 دولارًا كنديًا للدخول المتعدد.

ولفتت السفارة المصرية إلى أن وقت معالجة التأشيرة يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما سيتم تقديم نموذج طلب جديد في الأول من أكتوبر، حسبما ذكرت السفارة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.