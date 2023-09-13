شاهد.. أهالي قرية مغربية يبدأون في دفن موتاهم بعد الزلزال

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، أهالي قرية مغربية يبدأون بدفن موتاهم بعد الزلزال.

وفي سياق متصل، كشف عزيز بلبودالي الكاتب الصحفي المغربي، آخر مستجدات عمليات إنقاذ المفقودين في المغرب جراء الزلزال المدمر .

وقال عزيز بلبودالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" آخر إحصاء لوزارة الداخلية المغربية أعلن وفاة 2901 ضحية جراء الزلزال ".

وأضاف عزيز بلبودالي:" مازال هناك مفقودين وضحايا تحت الأنقاض"، مضيفا:" هناك قرى مازالت متواجدة أعلى الجبال ولم تصل لها فرق الإنقاذ بسبب التضاريس الصعبة".