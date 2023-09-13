جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الضفة، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

كما داهمت عشرات المنازل في الضفة، حيث فتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، 4 أشقاء من مدينة طوباس، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة العسكري .

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء خلدون، وفراس، وحامد، ومحمد يوسف خالد دراغمة، أثناء مرورهم عبر حاجز حوارة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سمير يوسف محمد صوافطة على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أثناء عودته من مدينة رام الله .

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أشرف عمار، وذلك عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المطارد جواد الكزحة وشقيقه مجدي عقب محاصرة منزلهما من قبل قوة خاصة في بلدة قباطية، كما اعتقلت القوات الشاب شداد العارضة، شقيق الأسير محمود العارضة، والشاب أحمد مؤمن أبو زيد خلال اقتحام البلدة.

وتشدد قوات الاحتلال منذ ساعات متأخرة من الليل، إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس ومحيطها.

وصباح اليوم، واصلت تلك القوات، إغلاق بعض الحواجز بشكل كامل ومنع حركة الفلسطينيين والمركبات عبرها، فيما فرضت إجراءات مشددة على الحركة عبر حواجز أخرى.

كما تواصل قوات الاحتلال انتشارها المكثف في بلدة حوارة وعند مفترق بيتا، ومنعت صباح اليوم، أصحاب المحال من فتح محالهم التجارية.