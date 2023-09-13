عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة ترك الحيوانات تمر على خطوط السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

تضمن قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة لجريمة ترك الحيوانات تمر على خطوط السكة الحديد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.

عقوبات قانون السكك الحديدية

 

ووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات السكة الحديد

وتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:

- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.

- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.

- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.

- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.

- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.

- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.

- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.

- السفر في حالة سكر.

- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.

- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.

-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.

- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.

- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.

- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.

- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.

السكك الحديدية خطوط السكة الحديد قانون السكك الحديدية عقوبات قانون السكك الحديدية القطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

بدء العد التنازلي لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ

الزراعة توجه مناشدة عاجلة للفلاحين بسبب التغيرات المناخية

إجمالى إيرادات الأفلام| كريم عبدالعزيز ينتصر وأكرم حسنى يطيح برمضان وهنيدى

أهالى أويش الحجر بالدقهلية يشيعون جثمان ضحية إعصار دانيال بليبيا..صور

الشباب والرياضة تشارك بورشة عمل لمناقشة التعاون مع الجانب الإيطالي لدعم أندية السكان

السبكي: حياة كريمة كلمة السر في تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

ماخلاش حاجة إلا وعالجها.. 20 فائدة لتناول السمسم بانتظام

غير الدوالى.. سبب آخر يجعل آلام القدم قوية| تعرف عليه

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ