تنقل مليون راكب يوميا.. النقل تهيب بالمواطنين الحفاظ على قطارات السكك الحديدية

تعرض قطار رقم ٩٤٣/٩٤٢ مطروح/ القاهرة بتركيب 8 عربات درجة ثالثة مكيفة والذي وصلت رحلته مساء السبت الموافق ١٢ أغسطس الى محطة رمسيس للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي.



و أكد بيان لوزارة النقل على خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها حيث تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر و تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئاً إضافياً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

واهابت وزارة النقل في بيانها بالسادة المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين و على العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب



وقالت وزارة النقل إنه ذلك في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره احد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب يومياً ، وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة و مجددة بكافة الخطوط وفي اطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على ارض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لاحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.