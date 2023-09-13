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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سندعمكم بكل إمكاناتنا.. زعيم كوريا الشمالية: روسيا تخوض حربا مقدسة مع الغرب

بوتين وكيم
بوتين وكيم

أخبر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تخوض حربا مقدسة مع الغرب وأن البلدين سيقاتلان معا ضد "الإمبريالية".

 

وجاء ذلك خلال لقاء الزعيمان في أحدث منشأة إطلاق فضائي في روسيا، اليوم الأربعاء، حيث تبادلوا التحيات الافتتاحية أمام وسائل الإعلام.

 

قال كيم لبوتين عبر مترجم: "لقد صعدت روسيا إلى معركة مقدسة لحماية سيادتها وأمنها ... ضد قوات الهيمنة".

 

وأكد زعيم كوريا الشمالية: "سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية بكل إمكاناتنا ... وسنكون معا في الكفاح ضد الإمبريالية"

 

وتابع:"نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع روسيا"، مضيفا: "سنناقش مع الرئيس بوتين التعاون الاقتصادي بين البلدين".


ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في نبأ عاجل:" سنناقش مع كيم جونغ أون العديد من القضايا بما في ذلك الوضع في المنطقة .

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