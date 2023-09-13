عادل العمدة: الرئيس السيسي وجه بسرعة تقديم المساعدات للمغرب وليبيا

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ما يحدث الآن من كوارث طبيعية فى المغرب وليبيا يعتبر كارثة كبيرة، وبالتالي تتطلب إجراءات سريعة، مشيرا إلى أنه من أجل ألتقي الرئيس السيسي بقيادات القوات المسلحة المعنية بهذا الصدد، وكلف بمهمة واضحة وصريحة للقيام بهذا الدور والتعرف على مطالب الجهات المعنية.

وأضاف اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تقديم المساعدات للدولتين، موضحا أن هذا فى إطار التعاون الوثيق بين مصر والدور المصري المنوط به، والنخوة والقومية العربية، التي يجب أن تفرض وضعها.

وتابع اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر دائما ما تقوم بالعمل الإنساني فى بدايات التعاطي مع كل الأزمات، لافتا إلى أن مصر تتمتع بخبرات فى هذا المجال، ولذلك يجب أن تظهر، وترجمتها وصول وفد بقيادة الرئيس أركان حرب القوات المسلحة بشخصه بالتعرف على المطالب وأعمال التنسيق.