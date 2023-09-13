أخبار مصر على مدار 24 ساعة| ليبيا والمغرب.. مصر تتضامن مع الأشقاء

أخبار مصر.. أعلن الرئيس السيسي، الحداد ثلاثة أيام في مصر؛ تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للمتضررين في المغرب وليبيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية

وحش روسي.. القصير يبحث توفير معدات زراعية لزيادة الإنتاج المحلي

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بمسئولي شركة روسبتسماش (Rosspetsmash) الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خاص | هل شركة المدفوعات الجديدة لاتصالات ترى النور خلال 2023

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن هناك جهودا مستمرة لتدشين شركة المدفوعات الجديدة لاتصالات من e& خلال العام الجارى ٢٠٢٣

خبير أثري يكشف مواجهة المصريين القدماء للزلازل والسيول وتاريخ أول جهاز لرصد الظاهرة

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر ، إن معظم الآثار المصرية القديمة بنيت بطرق تسمح لها بمقاومة الزلازل، حيث نجد أن أهرامات الجيزة تحديدا بنيت بطريقة مقاومة للزلازل، فنجد أنه وضعت فوقها بعض طبقات الحجارة، وكان عدد الطبقات في الغالب ثلاث طبقات، كما نجد أن المبنى ذو الشكل الهرمي مناسب أيضًا للمناطق المعرضة للزلازل بسبب صلابته العالية وعدم إزاحتها.

المتحدث العسكري: توجيهات رئاسية بتقديم دعم إغاثي فوري للمتضررين في ليبيا والمغرب

إلتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

هيئة الدواء تقرر استبدال بعض جداول الأدوية المخدرة .. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار لهيئة الدواء المصرية حمل رقم 600 لسنة ٢٠٢٣ بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 والتي جاء نصها :

الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال

تشهد القاهرة الكبرى أجواء خريفية وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، توقعت عضو الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، انتهاء تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد اعتبارا من الخميس المقبل، حيث ستشهد البلاد بعدها حالة من الاستقرار.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

محطات في حياة خالد العناني مرشح مصر لـ اليونسكو.. إنفوجراف

رشحت مصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار السابق لخوض انتخابات منصب مدير عام اليونسكو 2025 -2029، ليكون المرشح العربي الأبرز الذي خلال الفترة الراهنة ، وفى إطار ذلك نسرد بعض التفاصيل ونغوص في تاريخة المهني.

الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع كبري الشركات الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات

أكد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بدفع عجلة التصنيع المحلى واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية بما يسهم في العمل علي خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

الكهرباء ترفع حالة الاستعداد القصوى.. وغرفة عمليات مركزية لمواجهة العاصفة دانيال

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أعلن العقيد أركان حرب المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة عن وصول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم إلى ليبيا على رأس وفد عسكرى مصرى.

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

أعلن العقيد أركان حرب المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة عن وصول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم إلى ليبيا على رأس وفد عسكرى مصرى.

إنشاء محطة لإنتاج البيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مدبولي يتابع مشروعات الغربية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في محافظة الغربية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

البابا تواضروس يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان خلال لقاء سفيرها

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير توماس أكواسو سفير دولة بتسوانا في جمهورية غانا الذي حضر لنوال البركة ضمن زيارته الحالية لمصر.

وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع ٣ مذكرات تفاهم فى مجال دعم الاستثمارات الخضراء ، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تستقبل أول سفينة بضائع عامة.. صور

استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض رصيف ( 55-62 ) بميناء الإسكندرية السفينة ( PANAGIA KANALA ) التابعة للوكيل الملاحي ( Kadmar ) …

المنفي يتصل بالرئيس .. السيسي : مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة..

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ينتظر عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص موعد إجازة المولد النبوي 2023، تعد إجازة المولد النبوي من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في القطاعيين العام والخاص.

مفاجأة .. نصف سكان العالم يعانون من أمراض وآلام الفم والأسنان

أكد عدد من خبراء وأطباء الأسنان أن رعاية الفم تعتبر من أهم الملفات التى يعانى منها ملايين البشر بجميع أنحاء العالم .

سعر الكرتونة مفاجأة.. الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع البيض في 5 محافظات

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، في محافظات “القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية”.

"دانيال" تقضي على درنة.. عاصفة إنسانية في ليبيا

قضت العاصفة دانيال على جزء كبير من مدينة درنة، التي يسكنها نحو 100 ألف شخص، في مشهد يشبه مشاهد نهاية العالم، وتحولت درنة الليبية إلى مدينة أشباح.