الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع كبري الشركات الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات

رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزيرة البيئة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

أكد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بدفع عجلة التصنيع المحلى واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية بما يسهم في العمل علي خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وكل من الشركتين الألمانيتين

INTEC Rubber Powder GmbH , RECOM Patent & Licens، GmbH، الذي تم توقيعه اليوم في اطار فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإستثمار البيئي والمناخي بمصر, حيث شهده كل من اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع , والدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة .

يأتي هذا التعاون في اطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والإستثمارات المشتركة, في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة

في هذا الصدد أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة , وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبري الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء في تأسيس مصنعا بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكافة أنواع المركبات .

وأوضح أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الإستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكافة أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية ،وايضا تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.

وأضاف أنه جاري اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع ,موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبهما ،أعرب كبار مسئولي الشركتين الألمانيتين

INTEC Rubber Powder GmbH , RECOM Patent & License GmbH,

عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، مشيرين اننا نستهدف بهذا الاتفاق عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل, من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع , الظهير الصناعي للدولة المصرية, مشيدين بالتزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية .



وأضافوا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري , وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع نظم ذكية متطورة لتدوير إطارات المركبات بمختلف أنواعها بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع, مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة .