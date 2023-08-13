رئيس العربية للتصنيع: ندعم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية

لتخفيف الأعباء..

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري وتقليل الواردات.

وشدد "عبد اللطيف"، خلال لقائه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل بمصع سيماف، على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث التكنولوجيا بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والمترو وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

الإسراع بتطوير وتحديث مصنع سيماف

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن حرص الهيئة على الإسراع بتطوير وتحديث مصنع سيماف بالاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، والدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية مع الهيئة العربية للتصنيع، ومنها تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وسرعة النقل من الموانئ الجديدة المتطورة إلي مختلف ربوع الجمهورية.

وقال إن الهيئة العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرات المتميزة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بشكل فني متميز، مع مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع.