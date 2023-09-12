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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعر الكرتونة مفاجأة.. الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع البيض في 5 محافظات

صدى البلد

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، في محافظات “القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية”.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ ومبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

 

 110 جنيهات

وأضاف صالح أن السيارات استهدفت الميدان العامة والشوارع المزدحمة بالمحافظات، ومناطق متفرقة فيها، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين، حيث بلغ سعر كرتونة بيض المائدة والتي طرحتها الوزارة اليوم 110 جنيهات، أي أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة كبيرة، مشيرا الى استمرار تلك السيارات لتغطية كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة بالتناوب.

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