عاجل
"تنمية المشروعات" يوقع عقدا مع "ريفي" بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة بفستان جريء.. جورجينا رودريجيز رونالدو تسحر العيون بهذه الإطلالة إقبال كبير على زيارة معالم دير سانت كاترين اليوم نشرة المرأة والصحة: هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف..كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات.. الوقاية من أضرار العاصفة دانيال رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. نواب: خطوة رائدة لتنمية الاقتصاد .. ومطالب بإيجاد طرق مبتكرة لإشراك القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء ترفع حالة الاستعداد القصوى.. وغرفة عمليات مركزية لمواجهة العاصفة دانيال

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وتم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها اتخاذ الإجراءات الآتية:

​ الكهرباء: انتهاء البرنامج التدريبي لـ111 تنزانيًّا

الحمل الزائد وسوء التوصيلات.. تعرف على أسباب تذبذب التيار الكهربائي وانهيار الأجهزة

-  تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاة بمصدري تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.

-   التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي.

-   مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.

-   رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

-  المتابعة المستمرة للشبكة من خلال غرف عمليات مركزية وأخرى بمكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على جميع المستويات.

-   تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

-    التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

-     تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.


ويهيب قطاع الكهرباء  بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة. ويؤكد القطاع على استقبال  الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع  وقت ممكن.

الكهرباء عدم الاستقرار الاحوال الجوية عاصفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يترأس مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة

​ الكهرباء: انتهاء البرنامج التدريبي لـ111 تنزانيًّا

برنامج تدريبي إقليمي بين الطاقة الذرية والوكالة الدولية لـ19 دولة أفريقية

الحمل الزائد وسوء التوصيلات.. تعرف على أسباب تذبذب التيار الكهربائي وانهيار الأجهزة

آخر مهلة للمنشآت السياحية لسداد مديونياتها للكهرباء

القناة لتوزيع الكهرباء: إنشاء مركز خدمة عملاء بأحدث المواصفات في مدينة دهب

وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا والرئيس التنفيذي لشركة إى دى إف سبل التعاون

توقيع مذكرتي تفاهم بين قطاع الكهرباء وشركة EDF الفرنسية للاستفادة من خبراتها

ترشيحاتنا

الأرصاد لـ المواطنين: أمطار العاصفة دانيال تتزايد على هذه المناطق غدا

تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الروسي بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

نص مليون جنيه.. مراهق يختطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان.. تفاصيل

أوبك تصدر توقعاتها للطلب العالمي على البترول لـعام 2024

ليوناردو دي كابريو.. سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة| شاهد

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بعد العاصفة دانيال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ