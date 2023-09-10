الحمل الزائد وسوء التوصيلات.. تعرف على أسباب تذبذب التيار الكهربائي وانهيار الأجهزة

مشكلة تذبذب التيار الكهربائي تجعل أجهزة البيت تنهار، وتحتاج لإصلاحها، أو البحث عن قطع الغيار، ولكى تتجنبها وتحافظ على أجهزتك من التلف والدمار، اعرف أسباب تذبذب التيار وهزة الكهرباء

أسباب تذبذب التيار الكهربائي

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أسباب تذبذب التيار الكهربائي وهى كالآتى..



أولا : أحمال كهربائية زائدة



تعتبر الأجهزة الأكثر سحبا للتيار الكهربائي مثل التكييف، الفرن الكهربائي، المكواة، والدفاية الكهربائية من أحد أسباب تذبذب التيار في المنزل في حالة استخدام أكثر من جهاز في آن واحد على نفس الدائرة الكهربائية

فإذا كانت الأضواء لديك تخفت عندما تقوم بتشغيل جهاز معين، مثل مجفف الشعر أو التكييف، فتحقق أولًا ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك، عندها تكون بحاجة لفصل الدوائر الكهربائية وعمل دائرة كهربائية خاصة لكل مجموعة على حدة.

بحال كانت الإضاءة تخفت والكهرباء ترتعش عند تشغيل أي جهاز منزلي، فقد تكون بحاجة للاستعانة بالمتخصص الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.

ثانيا : التوصيلات الكهربائية غير الصحيحة



أحد أسباب تذبذب التيار الكهربائى في المنزل هو ضعف التوصيلات الكهربائية والتمديدات بالمنزل، مثل الأسلاك التي قد تكون قديمة ومتهالكة، أو الأسلاك التي ليس لها حجم (سُمك) كاف للتعامل مع التيار الذي يستخدمه عدد الأجهزة،

لذلك عند تشغيل أجهزة مثل تكييفات الهواء والغلاية أو المكواة فإن هذه الأجهزة تسحب كميات عالية نسبيا من التيار،

مما قد يتسبب في انخفاض الجهد في منزلك والذي يظهر على هيئة تذبذب الأضواء، ولإصلاح ذلك يجب عليك استشارة اخصائي لفحص الأسلاك والتحقق من أنها مناسبة للجهاز المستخدم.