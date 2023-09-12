محطات في حياة خالد العناني مرشح مصر لـ اليونسكو.. إنفوجراف

رشحت مصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار السابق لخوض انتخابات منصب مدير عام اليونسكو 2025 -2029، ليكون المرشح العربي الأبرز الذي خلال الفترة الراهنة ، وفى إطار ذلك نسرد بعض التفاصيل ونغوص في تاريخة المهني.

الدكتور خالد العناني



1-تقلد منصب وزير السياحة و الآثار في حكومة مدبولي حتى 2022

2-وزير للآثار حتى 2019

3- أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان

4- 30 عاماً في مجالات التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة

5- المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة (2015-2016)

6-المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية (2014-2016

7- عضوًا فخريًا بالجمعية الفرنسية للمصريات - فرنسا (2016)

8- أستاذ زائر - ج پول ڤاليرى مونپيلييه

9- الدكتوراه في علوم المصريات - ج پول ڤاليرى مونپيلييه

10- بكالوريوس الإرشاد السياحي جامعة حلوان

‏قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق خلال اجتماع مجلس الوزراء في توقيت سابق، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى فخره لاختياره ‏مرشحا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وعن امتنانه للدولة المصرية التي منحته ثقتها للترشح لهذا المنصب المرموق.

جدير بالذكر أن مجلس وزراء الخارجية العرب أكد دعم الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة (2025 – 2029) .

جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان "الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى" في ختام أعمال دورته العادية الـ160 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب.