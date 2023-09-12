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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير يلتقي ممثلي إحدى المؤسسات الروسية الكبري في مجال تصنيع وانتاج المعدات الزراعية

صدى البلد

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بمسئولي شركة روسبتسماش (Rosspetsmash)
الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها، وذلك بحضور  اليكسي تروفيمشينكو رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسيه بالقاهرة بهدف بحث فرص التعاون في مجال  المعدات الزراعية والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الاراضي الزراعية،

وخلال اللقاء أكد وزير الزراعة على عمق التعاون الاستيراتيجي بين البلدين والتوافق في الرؤي السياسية بين القيادة السياسية بالبلدين.

وقال إن من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، هو محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزراعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الانتاج.

وكلف "القصير"، قيادات الوزارة المعنية بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصري من هذه المعدات ونوعيتها لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة بها في مثل هذه الحالات.

من ناحية أخرى ، أشار القصير إلى أهمية قيام الشركة بتوفير نماذج من المعدات الروسيه التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الالية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وذلك بهدف نشرها بالسوق المصري.

من جانبه، أكد السيد اليكسي علي سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلى نسبة ٣٠٪ خلال العام الماضي كما أكد ان المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي لمًا تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.

من جانبها، أكدت مسئولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية ان مشاركتهم في معرض صحاري الذي يعقد بالقاهرة حاليا تهدف الي التوسع في استخدام المعدات الروسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء اهتمام مصر بتطوير قطاع الزراعة والاتجاه الي تبني نظم الميكنة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأوضحت أن ان الموسسة الروسيه تضم عدد كبير من الشركات العاملة في إنتاج جميع المعدات الزراعية بكافة أنواعها والتي يمتد عمرها لنحو ٢٠٠ عام، منها شركات متخصصة في انتاج وصناعة الجرارات والمقطورات وايضا معدات الري الحديث، وعدد أخر من المعدات الزراعية صغيرة الحجم والتي يمكن استخدامها في أراضي الدلتا القديمة،
وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على آلية العمل من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المصري وضرورة قيام الشركات الروسيه التابعة لمؤسسة روسبتسماش بعرض نماذج من المعدات والالات الزراعية التي تتناسب مع السوق المصري ببعض محطات قطاع الزراعة الالية 
وصياغة بروتوكول تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة فضلًا عن ضرورة تواجد منطقة تصنيع لإنتاج المعدات الزراعية الروسيه داخل مصر لنقل تكنولوجيا صناعة تلك المعدات في ضوء انضمام مصر لدول تجمع البريكس وإمكانية استخدام مصر مركزا لوجيستيا لتوزيع منتجات المؤسسة وشركاتها لدول القارة الافريقية.

وتابعت: على أن يتم التنسيق والمتابعة في هذا الامر مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة كنقطة إتصال من الجانب المصري.

يذكر أن المؤسسة الروسيه تقوم حاليا بعرض منتجاتها بمعرض صحاري والذي افتتحه وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أول أمس.

وفي نهاية اللقاء تقدم ممثلي الشركة بدعوة الوزير لزيارة روسيا للمشاركة في معرض المعدات الزراعية في روسيا المزمع انعقاده في أكتوبر ٢٠٢٤،
حضر اللقاء عن الجانب المصري د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ود. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية ، د.حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.

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