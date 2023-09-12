البابا تواضروس يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان خلال لقاء سفيرها

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير توماس أكواسو سفير دولة بتسوانا في جمهورية غانا الذي حضر لنوال البركة ضمن زيارته الحالية لمصر.

وأعرب السفير البتسواني عن محبته للكنيسة القبطية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها للشعب الغاني.



من جهته، رحب قداسة البابا تواضروس بضيفه وقدم له نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها الكبير حاليًا في العالم.

البابا تواضروس يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان

رافق السفير خلال الزيارة الراهب القس أثناسيوس آڤا مرقص المندوب البابوي في غرب إفريقيا.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيچان في مصر.



ويأتي هذا اللقاء بغية التعارف على قداسة البابا، وقدم لقداسته دعوة لزيارة أذربيچان.



وأكد السفير أثناء اللقاء على العلاقة الطيبة التي بين مصر وأذربيچان، مشيرًا إلى الزيارات الرسمية التي تم تبادلها بين البلدين مؤخرًا، وكان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيچان في يونيو الماضي، وهو أول رئيس مصري يزور بلادهم.



كما أشار إلى الصراع بين أذربيچان وأرمينيا، طالبًا صلوات قداسته من أجل سلام بلادهم.

ومن جهته، أعرب قداسة البابا تواضروس عن أنه يصلي من أجل سلام بلادهم وسلام العالم أجمع وقدم له هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية.