خاص | هل شركة المدفوعات الجديدة لاتصالات ترى النور خلال 2023

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن هناك جهودا مستمرة لتدشين شركة المدفوعات الجديدة لاتصالات من e& خلال العام الجارى ٢٠٢٣

ويأتى ذلك ضمن استراتيجية الشركة التوسعية لدخول آفاق أبعد ومجالات متنوعة .



وتشير المعلومات المبدئية إلى أن الشركة الجديدة ستأتى بالتعاون مع بنك مصر ثانى اكبر بنك حكومى مصرى ولم يتم الافصاح عن رأس المال بشكل رسمى حتى الآن ولكن تدور المعلومات الأولية بانه أقل من مليار جنيه مصرى .

يذكر أن السوق المصرى صاعد واعد فيما يخص المدفوعات المالية وتزداد ثقافة المواطنين فى هذا الصدد يوما بعد الآخر خاصة بعد المجهود الكبير للدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الشمول المالى والتحول الرقمى.