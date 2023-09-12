مفاجأة .. نصف سكان العالم يعانون من أمراض وآلام الفم والأسنان

أكد عدد من خبراء وأطباء الأسنان أن رعاية الفم تعتبر من أهم الملفات التى يعانى منها ملايين البشر بجميع أنحاء العالم .

وذكر الخبراء أن قرابة نصف سكان العالم يعانون من امراض أو الام فى الفم والأسنان وهو ما يجعل الاهتمام بالفم ضرورة ملحة .

جاء ذلك خلال مؤتمر بحضور الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة يونيسف مصر، والاتحاد العالمي لطب الأسنان والجمعية المصرية لجراحي الأسنان ويونيليفر.

خلال المؤتمر قام الخبراء من الجهات المختلفة المشاركة بتسليط الضوء على الأمراض الناتجة عن إهمال صحة الفم والاسنان مثل قرحة الفم، والقلب، والسكر، وسرطان الفم، والالتهاب الرئوي، حيث تعد صحة الأسنان من المؤشرات الأساسية لسلامة الصحة العامة.

ويشكل إهمال نظافة الفم والاسنان مشكلة مجتمعية، حيث تؤثر على ما يقرب من 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، مما يمثل 5 أضعاف نسب الإصابة بالأمراض النفسية، والقلب، والسكر، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.