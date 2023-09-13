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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 26 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

دقيق بلدي
دقيق بلدي

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 3 مخابز في طنطا وكفر الزيات، استولوا على 26 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية ، من ضبط  أصحاب 3 مخابز بطنطا وكفر الزيات ، استولوا على 26 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم؛ بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد هذه المخابز، وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة المختصة؛ لتجري شئونها.

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