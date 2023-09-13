ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 26 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 3 مخابز في طنطا وكفر الزيات، استولوا على 26 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا وكفر الزيات ، استولوا على 26 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم؛ بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد هذه المخابز، وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة المختصة؛ لتجري شئونها.