استعدادا للسوبر الإفريقي.. الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.