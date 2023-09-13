تقاصيل الافلام الدولية المشاركة فى ملتقى أولادنا السابع الحياة حلوة

يعرض الملتقى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى تنظمه مؤسسة لولادنا لذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى.

وياتى تحت عنوان الحياة حلوة افلاما سينمائية دولية بسينما الحضارة بارض الاوبرا فى الخامسة مساء يوميا اعتبارا من السبت 23 وحتى الخميس 28 سبتمبر :

والافلام المشاركة هى غصن الزيتون - اسمعك بقلبى - رشيد محل الذاكرة ( مصر )، فوضى الرحلة المدرسية ( المانيا )، باتسوى - لاعب البيسبول - الغرفة الزرقاء ( الفلبين )، بيرليميس ( البرازيل )، العظماء الثلاثة ( فرنسا ).

كما يشارك افلام : حلم ليلة شتاء ( بيلاروسيا )، استراحة الفضاء ( نيجيريا )، حكاية البراد السحرى ( زيمبابوى )، تالابانكان ( اسواتينى )، سلام فينكى - مونتن مونتو - النسر - الاصدقاء الثلاثة ( الهند )، ايمبيلو ( جنوب افريقيا )، نثاتيسى ( ليسوتو )، المرايا ( لبنان )، سينيبيجا ( بوركينا فاسو ).