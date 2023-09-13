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إلهام أبو الفتح
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مرأة

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

صدى البلد

قدم الدكتور محمد طارق استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” فوائد حلاوة المولد إذ تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة ومنها :

 

1فيتامين (أ)

والذي يساعد على تجنب جفاف البشرة

 

2فيتامين (هـ)

والذي يساعد على رفع المناعة وزيادة التركيز ورفع كفاءة المخ

 

3فيتامين (ب المركب)

وهو من الفيتامينات المقوية للأعصاب

وأضاف أن حلوى المولد تحتوي على عنصر الحديد في ” الفولية “ الذي يساعد على التخلص من مرض الأنيميا، والزنك الذي يحافظ على نضارة البشرة والتي تمنع الشيخوخة المبكرة خاصة عند السيدات.

وأكد أنها تحتوي على السكريات والتي تعتبر من أهم المصادر لحصول الجسم على الطاقة، أما الفسدقية فتحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 والتي تدخل في تكوين خلايا المخ وتساعد على التمتع بذاكرة قوية، والسمسمية تعد ملينا طبيعيا كما أنها غنية بعناصر تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

كما توجد عدة أنواع من الحلوى وهي:

 

9 الحمصية:

تحتوي على نسبة عالية من عنصر النحاس الذي يعمل على المحافظة على مادة الميلانين المسئولة عن لون الشعر الطبيعي.

10جوز الهند او اللديدة:

تتميز بأنها موسعة للشعب الهوائية كما أنها غنية بالكالسيوم المقوي للعظام والفسفور الذي يعمل على شحذ وتقوية الذاكرة.

 

أنواع حلاوة المولد النافعه

 

من الانواع التي لا تضر كثيرأ من حلوى المولد الشريف ونافعة الى حد ما ويمكنك تناولها فيما يلي :

 

الحلوى التي تحتوي على المكسرات كالفول السوداني واللوز والفستق والكاجو وعين الجمل

 

وذلك لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب كما أن المكسرات من الأطعمة الغنية بالفتيامينات وكذلك احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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