وكيل التعليم بالغربية يباشر جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

التواصل مع الإدارة التعليمية وإدارة المتابعة وتقويم الأداء لإزالة السلبيات

باشر ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بالغربية اليوم عددا من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة عبد العزيز جاويش أ، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وخلال المتابعة تبين عدم نظافة المدرسة، الأثاث المدرسي يحتاج إلى صيانة، بالإضافة إلى عدم انضباط حضور العاملين، كما أن المدرسة تحتاج إلى نظافة بالفصول ودورات المياه والممرات، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لسرعة متابعة المدرسة، كما تم التواصل مع إدارة المتابعة وتقويم الأداء، لمتابعة المدرسة، ومتابعة إزالة السلبيات.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما تابع وكيل الوزارة مدرسة الشهيد السعيد حسين الغريب التباع الإعدادية بنين، بنفس الإدارة، حيث تبين عدم انضباط حضور العاملين بالمدرسة، الأثاث المدرسي يحتاج إلى صيانة ودهانات، المدرسة تحتاج إلى نظافة، وجود أعمال نجارة تحتاج إلى صيانة بسيطة، تواجد دراجة بخارية داخل المدرسة، وجود تشوينات خشبية بالمدرسة، وجود صناديق قمامة وباعة جائلين وسيارات ميني باص تقف أما بوابة وسور المدرسة، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لسرعة متابعة المدرسة وإزالة السلبيات، ومخاطبة إدارة التخطيط بالمديرية لإزالة التشوينات الخشبية الخاصة بالمقاول، ومخاطبة مجلس المدينة لإزالة الإشغالات أمام المدرسة والبوابة الرئيسية، والتواصل مع إدارة المتابعة وتقويم الأداء لمتابعة المدرسة فور إزالة السلبيات.