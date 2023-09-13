12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

قدمت الدكتور سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكريز…

فوائد الكريز..

1. الكرز يقلل من الالتهابات المزمنة في الجسم، مثل التهاب المفاصل ، لاحتوائه على بعض مضادات الأكسدة

2. يمكن استخدام الكرز لتقليل الدهون في الجسم

3. يحتوي الكرز الحامض على الأنثوسيانين؛ وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الدهون في البطن، التي تعد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب و سكري

4. الكرز يحسن النوم

5. يساهم فيتامين سي الموجود في الكرز في الحفاظ على صحة عملية تدفق الدم خلال الجسم كما يساهم في إنتاج الكولاجين

6. يقي الكرز من مرض السكري

7. تخفيف من أعراض مرض النقرس

8. يحتوي الكرز على عنصر النحاس الذي يساهم في بناء الكولاجين

9. الكرز أنه يحسن الرؤية، حيث يوجد في الكرز مركب الأنثوسيانين الذي يعد مفيدًا لمرضى الزرق الذي يمكن أن يسبب فقدان البصر

10. إن الكريز يمكن أن يحسن الذاكرة القصيرة، وينصح بشرب عصير الكرز لمدة 12 أسبوعا

11. إن الكرز قد يساعد في تخفيف التهاب المفاصل

12. ينصح بإضافة عصير الكرز أو الكرز إلى الوجبات الغذائية أو كوجبات خفيفة منفصلة للنظام الغذائي، لما له فوائد في تخفيف الآلام المفاصل.