وزير اقتصاد سابق: ليبيا تنقصها الكوادر البشرية المدربة للتعاطي مع الكارثة

قال وزير الاقتصاد الليبي السابق سلامة الغويل، إن سبب ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا عن أي مكان آخر ضربته العاصفة، هو عدم وجود ثقافة مجتمعية للتعامل مع مثل هذه الكوارث، ولا البنية التحتية التي يمكنها التصدي لها.

وأضاف الغويل خلال مداخلة عبر سكايب من بنغازي مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف صعب ولا يسر، وما يعزينا هو تكاتف الليبيين وكل النخب السياسية والاجتماعية، تحت قيادة حقيقية للقوات المسلحة.

ووجه الغويل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر على إعلانه الحداد والإسراع بإرسال المساعدات، وكذلك كل الدول التي ساعدت ليبيا في هذه الأزمة مثل الجزائر.

انتشال الضحايا

ولفت إلى أن ليبيا تنقصها الكوادر البشرية الفنية المدربة المختصة، من الدول التي لديها خبرة، من أجل التعامل مع الأنقاض التي سقطت على السكان، والتعامل مع انتشال الضحايا من البحر، فهذا ما ينقص ليبيا أكثر من الموارد المادية الآن.