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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا من لحم ودم.. داليا شوقي ترد على منتقديها في سفاح الجيزة

داليا شوقي
داليا شوقي

أعربت الفنانة داليا شوقى عن استيائها من ردود الفعل السلبية التى تلقتها عن أحدث أعمالها "سفاح الجيزة" . 

 

وقالت داليا فى تصريحات لبرنامج "عرب وود": أنها سعيدة بمشاركتها فى المسلسل وقيامها بدور سلمى ، وفخورة دائمًا بأعمالها ، وستستمر فى التركيز على أعمالها الفنية القادمة.

 

 وأضافت قائلة: “ لا يوجد شخص يجتمع عليه الناس ، ولكن الانتقادات السلبية ليس لها أهمية سوي أنها تجرح جدًا”، مضيفة :"ياريت الناس تعرف إنى لحم ودم".

 

داليا شوقي وتعرضها للإنتقاد

وتعرضت داليا لانتقادات قوية عقب عرض الحلقة السادسة من مسلسل سفاح الجيزة بسبب مشهد قامت به بأداء اعتبره البعض أداء باهتا وهو ما ردت عليه داليا خلال هذا اللقاء.
 

سفاح الجيزة

 

ويتكون المسلسل من ٨ حلقات ، وينتمي لنوعية المسلسل ذات الإثارة والغموض، وهو مستوحاة من قصة واقعية وحقيقة، وهى قضية "سفاح الجيزة". والمسلسل من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وإخراج هادى الباجوري. فيلم "5 جولات" وعرض مؤخرًا فيلم داليا شوقي فى السينمات وهو“5 جولات"، والذى يعتبر أول بطولة سينمائية لها ، وشاركها بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب منهم آدم الشرقاوي ونور النبوي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن وضيوف الشرف العالميين من رياضة الـ MMA ، وهو من قصة يحيى علام وإخراج مازن اشرف وتأليف محمد عبد المعطي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

داليا شوقي سفاح الجيزة الفنانة داليا شوقي السفاح

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