فلوس بالكوم.. حفل سبوع لطفل رضيع تشعل السوشيال ميديا

فلوس بالكوم..على انغام اغنية نانسي عجرم المخصصة للأطفال "سطوحي" ينتشر مقطع فيديو مثير للجدل لطفل رضيع أثناء الإحتفال بـ السبوع بعد مرور 7 ايام من الميلاد.

وحفل السبوع هو تراث تتجمع فيه اسرة المولود للإحتفال بمرور اسبوع على الميلاد كما يشهد الهدايا و "النقوط" بالاموال من الأهل والأصدقاء.

بينما ظهر في المقطع القصير على تيك توك امتلاء سرير الطفل بالأموال في مشهد وصفه المتابعون بالتبذير.





فلوس بالكوم

يشهد المقطع امتلاء سرير الطفل بالأموال من فئتي 100 و 200 جنية مصري بكمية كبيرة جدا أثارت الجدل حيث قال احد المتابعين “فلوس بالكوم، هاتعملوا بيها ايه وهاترجعوها ازاي؟” بينما وصفه اخرون بالحدث المبهج.

وينعم الطفل بنوم هنيء بينما كتب على سريره كلمة "ولد" باللغة الانجليزية كما عبرت الأسرة على سعادتها باستقبال المولود.

وانتشر المقطع على نطاق واسع خلال ساعات قليلة بينما حصد عشرات الالاف من الاعجابات ومئات التعليقات المهنئة والمباركة للأبوين على المولود.