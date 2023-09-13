عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلوس بالكوم.. حفل سبوع لطفل رضيع تشعل السوشيال ميديا

حفل سبوع لطفل
حفل سبوع لطفل

فلوس بالكوم..على انغام اغنية نانسي عجرم المخصصة للأطفال "سطوحي" ينتشر مقطع فيديو مثير للجدل لطفل رضيع أثناء الإحتفال بـ السبوع بعد مرور 7 ايام من الميلاد.

txt

خناقة على فلوس.. عاطل ينهي حياة عجلاتي بالزيتون

txt

الـ يونيسف تحذر: 333 مليون طفل في العالم يعانون الفقر المدقع

وحفل السبوع هو تراث تتجمع فيه اسرة المولود للإحتفال بمرور اسبوع على الميلاد كما يشهد الهدايا و "النقوط" بالاموال من الأهل والأصدقاء.
بينما ظهر في المقطع القصير على تيك توك امتلاء سرير الطفل بالأموال في مشهد وصفه المتابعون بالتبذير.



فلوس بالكوم

يشهد المقطع امتلاء سرير الطفل بالأموال من فئتي 100 و 200 جنية مصري بكمية كبيرة جدا أثارت الجدل حيث قال احد المتابعين “فلوس بالكوم، هاتعملوا بيها ايه وهاترجعوها ازاي؟”  بينما وصفه اخرون بالحدث المبهج.

وينعم الطفل بنوم هنيء بينما كتب على سريره كلمة "ولد" باللغة الانجليزية كما عبرت الأسرة على سعادتها باستقبال المولود.

وانتشر المقطع على نطاق واسع خلال ساعات قليلة بينما حصد عشرات الالاف من الاعجابات ومئات التعليقات المهنئة والمباركة للأبوين على المولود.

رضيع السبوع فلوس بالكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

هزار قلب بكارثة..شاب يخدع جيرانه بأجزاء من جسد انسان، والشرطة تتدخل

قطط الشوارع تغزو أحد الأحياء الأمريكية.. ما السبب؟

هل أصبح «كورونا» فيروسًا موسميًا؟|لقاح جديد يحمي من متحوراته حول العالم

ليس له علاج..تفشي فيروس جديد يتسبب في وفاة شخص داخل هذه البلد

خطر يهدد القارة.. أوروبا تتعرض لغزو النمل الناري

الأرض انقسمت نصفين.. ظهور شقوق عملاقة في أمريكا

مأساة فتاة تبكي وتصف معاناتها مع إعصار دانيال في ليبيا.. فيديو مؤثر

بلوجر لبناني يفاجئ زوجته في عيد ميلادها.. ورد فعل غير متوقع

ترشيحاتنا

ما الذي حدث في درنة.. كيف نجت مصر من أنقاض إعصار دانيال المدمر؟

مستشار سابق بالبنتاجون: القوة العسكرية الأمريكية ستنتهي قريبا

لبنان.. سقوط 5 قتلى و15 جريحا باشتباكات مخيم عين الحلوة

الحزن يخيم على قرية الصياد بقنا بعد وفاة أبنائها بإعصار ليبيا.. شاهد

مصرع 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بانفجار شرق غزة

انفراد.. تسجيل صوتي للحظات الأخيرة لضحايا ليبيا.. والزوجة المكلومة: عيالي اتيتموا بدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ