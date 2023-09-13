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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار سابق بالبنتاجون: القوة العسكرية الأمريكية ستنتهي قريبا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن هيمنة القوة العسكرية الأمريكية ستنتهي قريبا.

وكتب ماكجريجور، في مقال لصحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن “ما يزيد قليلاً عن ثلث الأمريكيين يثقون بالرئيس الأمريكي، جو بايدن”، موضحا أن”مواطني أمريكا يعتقدون أن السيطرة على حدود الدولة أكثر أهمية من مساعدة أوكرانيا”.

وأضاف المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن “عصر الوفرة المالية والإنفاق العسكري غير المحدود يقترب من نهايته".

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الولايات المتحدة ساهمت في تدمير أوكرانيا وشعبها في صراع طويل الأمد مع روسيا.

وقال ماكجريجور، عبر منصة “إكس”: "التصريحات القائلة بأننا نستطيع إيذاء روسيا بطريقة أو بأخرى هي كذبة كبيرة.. الشيء الوحيد الذي نجحنا فيه هو قتل الأمة الأوكرانية، لقد دمرنا البلاد، لا أعتقد أنهم سوف يتعافون خلال سنوات أو عقود. هذا هو إنجازنا”.

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وأضاف أن “روسيا تتمتع في الوقت الحالي بالعديد من المزايا، مثل أحدث الأسلحة وجيش قوي ومنظم، يتم إدارته على مستوى عالٍ”.

الدفاع الأمريكية البنتاجون أمريكا

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