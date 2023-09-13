كارثة وشيكة.. الكشف عن أزمة استخباراتية تقود أمريكا إلى حرب مع روسيا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن المشاكل في العمل الاستخباراتي الأمريكي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب مع روسيا.

وكشف هيرش، عبر منصة “سوبستاك”، أن “ثقة البيت الأبيض في نجاح أوكرانيا في الصراع قد تكون مبنية على تقارير "متفائلة بجنون" من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية”.

وأوضح الصحفي المخضرم، أن السلطات الأمريكية لا تتلقى معلومات استخباراتية "غير ملائمة سياسياً".

وأضاف: "إذا تُرك الأمر دون رادع، فقد يقود البيت الأبيض قصير النظر إلى حرب ممتدة مع روسيا لا يريدها أحد".

وفي وقت سابق، قال هيرش، إن نهج الحكومة الأمريكية تجاه الوضع في أوكرانيا لن يتغير، لكن نهاية الصراع تقترب.

وكتب هيرش، عبر “سوبستاك”، "نهج البيت الأبيض تجاه الصراع في أوكرانيا، عندما يتعلق الأمر بالمحادثات الواقعية مع الشعب الأمريكي، سيبقى كما هو. لكن النهاية قريبة، حتى لو بدا أن تقييمات بايدن للناس قد انحدرت من صفحات الكتب المصورة".