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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثيقة لـ البيت الأبيض تكشف مفاجأة عما أنفقته أمريكا لدعم أوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلًا عن وثيقة للبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا.

وذكرت "فوكس نيوز" أن تلك المعلومات كانت واردة في رد مكتب شؤون الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض، على طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بتقديم "تقرير كامل" حول المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا.

وقالت مديرة المكتب شالاندا يانج في الرسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، إن "هذا الدعم كان حيويًا بالنسبة لنجاح أوكرانيا في ميدان القتال، وكذلك بالنسبة لقدرة شعبها على تحمل تلك الظروف القاسية".

وقدمت يانج للمشرعين التفاصيل بشأن برامج تمويل الدعم لأوكرانيا، وأظهرت البيانات أنه تم إنفاق أو تخصيص ما مجموعه 101 مليار و198 مليون دولار منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتضمنت البيانات كذلك خططًا لإنفاق 9.8 مليار دولار إضافية على دعم أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب من الكونجرس في الشهر الماضي الموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 24 مليار دولار، الأمر الذي عارضه عدد من المشرعين الجمهوريين.

قناة فوكس نيوز الولايات المتحدة أوكرانيا دعم أوكرانيا أعضاء مجلس الشيوخ

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