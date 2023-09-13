المنتخب فوق الجميع.. قرارات ثورية من فيتوريا بعد الهزيمة أمام تونس |خاص

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الهزيمة أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد الدفاع الجوي.



وتأتي حالة الغضب التي تفرض نفسها على فيتوريا نتيجة الأوضاع التي تحيط بالمنتخب وعدم تمكنه من الاستفادة من كافة العناصر المتاحة للمنتخب على مدار معسكرات الفراعنة الماضية.



وعلم “صدى البلد”، أن فيتوريا اشتكى بشكل رسمي لاتحاد الكرة، متمثلا في حازم إمام، عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، مؤكدا إنه لا يتمكن من خوض معسكرات ناجحة مع المنتخب نتيجة الظروف المحيطة، وعدم تمكنه من الاستفادة بكافة اللاعبين.



واتخذ فيتوريا مجموعة من القرارات القوية سيطبقها بداية من المعسكر المقبل، يأتي على رأسها رفض أي طلب من أي نادٍ بالتخلي عن أي لاعب طوال فترة معسكر المنتخب، مؤكدا أن هذا الأمر لن يحدث مجددا طوال فترة تواجده في قيادة المنتخب.



​كما حدد فيتوريا 10 أيام على الأقل لخوض معسكر المنتخب، رافضا أي اقتراحات أخرى بأقل من هذه المدة مهما كانت.