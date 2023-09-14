هتحل مشكلة البطارية .. ميزة جبارة في iPhone 15

يبدو أن شركة أبل ستحل أكبر مشكلة يواجهها المستخدمون في هواتف آيفون، حيث ستسمح الشركة بتحديد الحد الأقصى لشحن البطارية، وذلك وفقا لكود المصدر الموجود في الإصدار التجريبي iOS 17 الذي تم إصداره للمطورين، والذي سينطلق رسميا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع GSMArena فإن تحديد الحد الأقصى لشحن البطارية ستكون متاحة فقط على سلسلة هواتف iPhone 15، حيث تعمل الميزة على تحديد الحد الأقصى للشحن بنسبة مئوية معينة، مما يحد من الوقت الذي تقضيه البطارية عند الشحن الكامل، والذي من المفترض نظريًا أن يحافظ على صحة البطارية بمرور الوقت.

وعند تشغيل الميزة سيعرض نظام iOS رسالة على شاشة القفل تخبرك بأن هاتفك الآيفون سوف يشحن بكامل طاقته وعندما يتم تمكين هذه الميزة، سيحذرك من أنه سيصل فقط إلى الحد الأقصى لمستوى الشحن المحدد.

جدير بالذكر أن هذا يختلف عن ميزة شحن البطارية المحسّنة، والتي من شأنها أن تبقي الهاتف بنسبة 80٪ وتملأ الباقي قبل فصل الهاتف مباشرة حيث يتعلم من عادات الشحن الخاصة بالمستخدم.