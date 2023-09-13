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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض أولاد حريم كريم غدا في الدول العربية

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

 يعرض غدا فيلم "اولاد حريم كريم" في عدد من الدول العربية منها السعودية و الامارات والبحرين وقطر والعراق بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر حيث بلغت ايراداته ٦ مليون جنبه في ١٤ يوم فقط. 

 

وطرح فيلم "اولاد حريم كريم" في مصر يوم ٣٠ من شهر أغسطس الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية وحرص صناعه علي إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات علي مدار الايام الماضية لمشاهدته مع الجمهور. 

 

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس. 

 

ويعكف صناع الفيلم علي التحضير لمفاجأة كبيرة لكل الجمهور من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

اولاد حريم كريم مصطفى قمر داليا البحيري بسمة علا غانم وبشرى

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