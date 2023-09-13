بدء عرض أولاد حريم كريم غدا في الدول العربية

يعرض غدا فيلم "اولاد حريم كريم" في عدد من الدول العربية منها السعودية و الامارات والبحرين وقطر والعراق بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر حيث بلغت ايراداته ٦ مليون جنبه في ١٤ يوم فقط.

وطرح فيلم "اولاد حريم كريم" في مصر يوم ٣٠ من شهر أغسطس الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية وحرص صناعه علي إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات علي مدار الايام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

ويعكف صناع الفيلم علي التحضير لمفاجأة كبيرة لكل الجمهور من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.