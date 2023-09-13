ملتزمون بعودته.. السفيرة الأمريكية بروسيا تزور الجندي المسجون لدى موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السفيرة الأمريكية لدى روسيا زارت المواطن المسجون بول ويلان، مؤكدة دعم واشنطن لإعادته إلى الولايات المتحدة.

واعتقل ويلان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، في عام 2018 بروسيا. وفي عام 2020، أدين بتهم التجسس وحكم عليه بالسجن 16 عامًا. وقد نفى ويلان والحكومة الأمريكية مرارًا هذه الاتهامات وأصرا على براءته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إن السفيرة لين تريسي كررت له أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ملتزمان بإعادته إلى الوطن، مضيفًا "نعتقد أن بول يواصل إظهار شجاعة هائلة في مواجهة احتجازه غير المشروع".

وأجرت تريسي ثلاث زيارات إلى إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي اعتقله مسؤولون روس في مارس ويواجه حاليًا اتهامات بالتجسس.

وصنف البيت الأبيض كلاً من ويلان وغيرشكوفيتش على أنهما “محتجزان ظلمًا".