الهلال الأحمر الليبي: 10 آلاف مفقود تحت الركام والبحر ولم نعثر على ناجين بدرنة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر ببنغازي، توفيق الشكري، إن الوضع مايزال كارثي في مدينة درنة؛ نتيجة إعصار دانيال، مضيفا أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود والعمل مستمر للبحث عن الناجين تحت الأنقاض وفي البحر.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر ببنغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: عملية البحث عن المفقودين صعبة نتيجة تواجدها تحت الركام والبحر والكارثة تفوق الإمكانات، مضيفا أن هناك 2 خزان لتجميع الأمطار وتم ملئها وانفجارها يوم هبوب العاصفة؛ نتج عنها تدمير المنازل والسيارات في الشوارع والبنية التحتية.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر ببنغازي، إن عدد النازحين والمتضررين من عاصفة دانيال يفوق الـ20 ألف مواطن، وهم يحتاجون طعام وشرابودواء، وهناك من نزح للقرى المجاورة، والبعض في مراكز الإيواء غير المجهزة.

وبشأن دفن الضحايا، أكد أن عملية الدفن تتم عبر التعرف على الشخص وهويته، معلقا: درنة منقطع عنها الإنترنت والكهرباء حاليا، والبحث يتم حتى غروب الشمس لصعوبة البحث ليلا في الظلام.

وأضاف: مدينة درنة أصبحت حاليا مدينة غير مجهزة للسكن بعد تدمير بنيتها التحتية، والأولوية الآن في تكثيف الجهود بعمليات الإنقاذ، مختتما: حتى هذه الساعة لم نجد أي معلومات عن العثور عن ناجين من إعصار دانيال؛ بسبب صعوبة التواصل مع الهلال الأحمر في درنة.