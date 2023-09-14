بيومي فؤاد: الكوميديا لعبتي ويُقال إني شاطر فيها

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه “عمري ما حلمت باللي وصلت ليه وطموحي عمره ما راح للحتة دي، مشيرا إلى أن المسرح مما عظم جمهوره مش هيبقى زي التليفزيون في البيت ولا السينما”.

وقال بيومي فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “الـ 5 أفلام اللي بيتعرضوا دول اللي لحقوا ينزلوا ولسة فيه 3 أفلام تانيين، مؤكدا أنه أدعي أن الكوميديا لعبتي ويقال أني شاطر فيها”.

فيلم "وش قي وش"

وتابع الفنان بيومي فؤاد، أنه نحن كمصريين ربنا أعطانا منحة نقدر نقلب التكد لسعادة، مؤكدا أن

أقرب الأدوار ليا "عزيز" في فيلم "وش قي وش"