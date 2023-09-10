اثنين للإيجار على منصة نتفلكيس في هذا الموعد

كشفت منصة نتفلكيس عن موعد عرض فيلم اثنين للإيجار، والذى يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد ، بعد رفعه من دور العرض بأشهر قليلة .

ومن المقرر عرض العم عبر منصة نتفلكيس 5 أكتوبر المقبل .

العمل بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي ومريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبد الرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد .

وكشفت منصه نتفلكيس عن موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل لوبين بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الأول .

ومن المقرّر أن تقوم منصة نتفلكيس بطرح حلقات الموسم الثالث من مسلسل لوبين يوم 5 أكتوبر المقبل .

تدور أحداث المسلسل في اطار عدد قصير نن الحلقات، يتناول قصة أسان ديوب، حرامي محترف، يعتمد على الخدع في تنفيذ عملياته، متأثر بشخصية اللص الماكر «أرسين لوبين»، الذي قرأ عنها في طفولته، وهي الرواية التي كانت آخر هدية من والده قبل وفاته.

ويحاول «أسان ديوب» إثبات براءة والده من تهمة زور لفقت له منذ 25 عاما، وهي سرقة قلادة ثمينة تعود ملك الملكة ماري أنطوانيت، ولكن أظهر اسان عددا من الدلائل الجديدة التي تثبت برأه والده، وفي نفس التوقيت يحاول جاهدا في ظل هذه المغامرة أن يحافظ علي علاقته بابنه وحبيبته



"لوبين" هو مسلسل تليفزيوني بوليسي فرنسي على الإنترنت أنشأه جورج كاي وفرانسوا أوزان وعرض لأول مرة على نتفلكس في 8 يناير 2021 .