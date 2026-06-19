لحقت بالطيار.. وفاة طالبة الطيران المصابة في حادث طائرة تدريب مطار أكتوبر

فارقت ، الطالبة منار أشرف الحياة بعد تدهور حالتها إثر إصابتها في حادث سقوط طائرة تدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر.

وتعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، لحادث أسفر عن وفاة الطيار المدرب وإصابة إحدى المتدربات.

وتقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الطيار، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل الحادث الاليم و ما حدث مع الفتاة و الطيار ….