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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

إمام عاشور لا يهتز .. 4 أزمات لم توقف نجم منتخب مصر عن التألق

إمام عاشور السندال
إمام عاشور السندال
كريم ناصر

تعرض إمام عاشور خلال مسيرته لعدة إصابات مؤثرة، كان أبرزها إصابة الكتف التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في عام 2024، وهي الإصابة التي أثارت مخاوف الجماهير بشأن قدرته على الحفاظ على مستواه الفني والبدني. ورغم ك الانتكاسات، نجح لاعب الأهلي في العودة سريعًا إلى الملاعب .

وفي صيف 2025، تلقى الأهلي ضربة قوية بعدما تعرض عاشور لكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليغادر الملعب باكيًا قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية غيابه عن بقية مباريات البطولة.

ورغم سلسلة الإصابات التي لاحقته، أظهر إمام عاشور شخصية قوية وإصرارًا على العودة للمنافسة في أعلى المستويات، ليواصل رحلة التعافي والعمل من أجل استعادة كامل جاهزيته.

ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2026، يطمح اللاعب إلى تجاوز آثار الإصابات السابقة والظهور بصورة تليق بإمكاناته، سعيًا لتمثيل الكرة المصرية في المحفل العالمي الأكبر إذا ما واصل الحفاظ على مستواه الفني والبدني خلال الفترة المقبلة.

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