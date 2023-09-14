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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير سيارة مياه متنقلة

حي الجمرك يواصل جهوده للارتقاء بمستوى الخدمات بالإسكندرية

توفير سيارة مياه
توفير سيارة مياه متنقلة وسط الاسكندرية

قامت مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بحي الجمرك وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتوفير عربات متنقلة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية وذلك اليوم أمام فندق آمون -بالمنشية .

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وقام فريق من إدارة الوعي البيئي بشركة المياه بتقديم التوعية بالخدمات التي تقدمها العربات المتنقلة للشركة لأهالي الحي من ( شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ، ودفع الفواتير ، والتعاقدات الجديدة للعدادات ، و تلقي الشكاوى والمقترحات ) وكذلك التوعية عن كيفيه الحفاظ على ترشيد استهلاك المياه .


كما قامت مدير إدارة مشروعك بالحي بشرح مفصل عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستندات المطلوبة لدفع عجلة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.
 

جاء ذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل نطاق الحي، وجاري العمل أمام فندق آمون بالمنشية  حتى يوم ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣.

الاسكندرية أحياء الإسكندرية استهلاك المياه إعلان مخالف الأبحاث الأكلينيكية ادارة الوعى

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