عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : عيد ميلاد يوسف الشريف ووائل كفوري و ترميم منزل سيد درويش

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن يوسف الشريف و حسن فايق 

 

في ذكرى رحيل حسن فايق .. تتعرف على عدد زيجاته وأعماله


يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي حسن فايق ، الذي استطاع ان يكون له قطاع عريض من الجمهور .


عيد ميلاد وائل كفوري .. تعرف على أهم محطاته الغنائية
 

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان وائل كفوري، حيث ولد ميشيل إيميل كفوري الشهير بوائل كفوري، في 14 سبتمبر/أيلول 1974، بمنطقة "زحلة" في لبنان، شجعته أسرته على الغناء وتحمست لموهبته الفنية.


في عيد ميلاد ناهد رشدي .. سر بكائها وصلة قرابتها بـ داليا مصطفى


تحل اليوم عيد ميلاد ميلاد الفنانة ناهد رشدي، التي يعرفها الجمهور بشخصية سنية ابنة عبدالغفور البرعي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" للفنان نور الشريف.

 


ترميم منزل الموسيقار الراحل سيد درويش

 


أعلنت سمية مهدى زوجة حفيد الموسيقار الراحل سيد درويش، بدء إحدى شركات التطوير العقارى فى ترميم منزل الموسيقار الراحل سيد درويش بالقاهرة، فى خطوة كثيرا ما طالبت بها أسرة باعث النهضة الموسيقية سيد درويش.

 


في عيد ميلاد يوسف الشريف.. لعب للأهلي وتعرف على اسمه الحقيقي

 


يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان يوسف الشريف، حيث انه من مواليد 14 سبتمبر 1978، واسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، ولد في القاهرة لأب يعمل في الجيش. 

 

 

 

يوسف الشريف حسن فايق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد وائل كفوري .. تعرف على أهم محطاته الغنائية

في عيد ميلاد ناهد رشدي .. سر بكائها وصلة قرابتها بـ داليا مصطفى

وائل جسار يكشف حقيقة خلافات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد توتر علاقتهما

بعد مطالبته باعتزال الغناء.. وائل جسار يكشف عن ردة فعل جورج وسوف

هاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة على يد خادمتها.. تفاصيل

جوائز بـ 150 ألف جنيه.. أحمد العوضي يكشف موعد إعلان نتائج مسابقته

فنانون حاولوا مساعدته ماديا.. زوجة أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية

الاسبوع الجاي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل ارتباطه على فتاة في امريكا

ترشيحاتنا

حبس المتهمين بسرقة أموال وهواتف لاعبي نادي بيراميدز

موسكو تعلن إحباط هجوم 5 مسيرات أوكرانية على سفينة حربية روسية

للأطباء النفسيين.. حبس وغرامة 3 آلاف جنيه حال ارتكاب هذه الأفعال

وظائف بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية .. اعرف التخصصات والشروط

الآيفونات بترخص.. اشتري موبايل iPhone SE الاقتصادي بـ 4800 جنيه فقط

بـ 5 زوارق بحرية.. القوات الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا خطيرًا على سفينة حربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

طيلة 74 عاما |الملكة إليزابيث أليس لويز تحافظ على صحتها بتناول نوع شائع من الأسماك

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ