أخبار الفن : عيد ميلاد يوسف الشريف ووائل كفوري و ترميم منزل سيد درويش

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن يوسف الشريف و حسن فايق



يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي حسن فايق ، الذي استطاع ان يكون له قطاع عريض من الجمهور .

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان وائل كفوري، حيث ولد ميشيل إيميل كفوري الشهير بوائل كفوري، في 14 سبتمبر/أيلول 1974، بمنطقة "زحلة" في لبنان، شجعته أسرته على الغناء وتحمست لموهبته الفنية.



تحل اليوم عيد ميلاد ميلاد الفنانة ناهد رشدي، التي يعرفها الجمهور بشخصية سنية ابنة عبدالغفور البرعي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" للفنان نور الشريف.



أعلنت سمية مهدى زوجة حفيد الموسيقار الراحل سيد درويش، بدء إحدى شركات التطوير العقارى فى ترميم منزل الموسيقار الراحل سيد درويش بالقاهرة، فى خطوة كثيرا ما طالبت بها أسرة باعث النهضة الموسيقية سيد درويش.



يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان يوسف الشريف، حيث انه من مواليد 14 سبتمبر 1978، واسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، ولد في القاهرة لأب يعمل في الجيش.