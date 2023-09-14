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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد ناهد رشدي .. سر بكائها وصلة قرابتها بـ داليا مصطفى

ناهد رشدي
ناهد رشدي

تحل اليوم عيد ميلاد ميلاد الفنانة ناهد رشدي، التي يعرفها الجمهور بشخصية سنية ابنة عبدالغفور البرعي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" للفنان نور الشريف.

ولدت ناهد رشدى فى 14 سبتمبر عام 1956، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام  1982، وبدأت مشوارها الفني الذي استمر لما يقرب 40 سنة.

أبرز أعمالها

من أبرز أعمال ناهد رشدي، المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي جسدت فيه دور "سنية عبدالغفور البرعى"، الذي تصدر التريند مؤخراً بمشهد الفرح.

كانت ناهد رشدي، قد كشفت عن بعض كواليس مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، قائلة إن المخرج أحمد توفيق، أراد أن يكون مشهد الفرح طبيعياً، وبلغ الجميع قبل بدء التصوير بإلغاء الاستراحة وأن الطعام الموجود في بوفيه الفرح هو الطعام الوحيد الموجود للجميع، وتابعت أنه طلب منهم التصرف بتلقائية وتناول الطعام، واعتبر أن المشهد هو الاستراحة.

وأضافت رشدي، عن فارق السن بينها وبين الفنانة عبلة كامل، قائلة: "اللي يفرق بيني وبين عبلة تقريباً سنة، ومع ذلك كنا حاسين إنها أمنا جوه وبره الأستوديو، كانت كل يوم تأكلنا كلنا، يوم بطاطس بالتوم، ويوم فول بالتوم، لدرجة قلتلها في مرة خلاص يا عبلة جوزي هيطلقني بسبب التوم ده".

أما عن تصدر المسلسل للتريند خلال السنوات الماضية، فقالت ناهد رشدي إن المجتمع يفتقد الأسرة المصرية البسيطة الطيبة، ولهذا يلجأ إلى المسلسل لمشاهدتها.

صلة القرابة بين ناهد وداليا مصطفى

وعن صلة القرابة التي تجمع بين ناهد رشدي وداليا مصطفى، فإن ناهد هي شقيقة والد الفنانة داليا مصطفى.

أما عن الأعمال التي خاضتها منذ بداية مشوارها وحتى الآن فهي 84 مسلسلاً من بينها "أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي" و"الطوفان" و"طيور الزمن الجريح" و"النساء قادمون" و"اللعب في الوقت الضائع" و"حبشي فى الهواء الطلق" و"الأرض الطيبة" و"لمن يهمه الأمر" و"حلم العمر" و"أنا وبعدي الطوفان" و"الاختبار"، وعن الأعمال المسرحية "أوديب وشفيقة " و"عريس بالكريمة" و"بيت المصراوي" و"الزوبعة"و"الأستاذ" و"الفلوس حبيبتي" و"مع خالص تحياتي" و"الحواجز"، والأعمال السينمائية: "الأخطبوط" و"الراقصة والشيطان "و"نعيمة فاكهة محرمة"و"لقاء في شهر العسل" و"صاحب العمارة" و"ثلاثة على واحد" و"الطريق إلى إيلات".


بكاء ناهد رشدي

بكت الفنانة ناهد رشدي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “الستات” على فضائية النهار المصرية، بسبب الأزمة المرضية التي تعرضت لها مؤخرا.

وقالت الفنانة المصرية: “تعايشت مع تعبي وشفت كل واحد على حقيقته في فترة مرضي، ومش عايزة أقول المرض اللي كنت بعاني منه”

وأضافت: “التعب غير فيا حاجات كتير، وابتديت أشوف الناس على حقيقتهم ناحيتي، وكان فيه ناس فرحانين في مرضي وللأسف أقرب الناس ليا”.

وتابعت: “انا ما كتبتش على السوشيال ميديا ظروف مرضي ولا إيه المرض اللي أصبت به، عشان محدش يشمت فيا، ولو حد بيحبني هيزعل بجد”.

وأردفت: “عشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليا من أصدقاء وأقارب، وأنا كنت مصدقاهم بس اكتشفتهم على حقيقتهم في فترة مرضي، وعرفت إنهم عايزين يشوفوني في أسوأ حالة، ودي بالنسبة لي خيانة”.

ناهد رشدي

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