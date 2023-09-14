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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد يوسف الشريف.. لعب للأهلي وتعرف على اسمه الحقيقي

يوسف الشريف
يوسف الشريف

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان يوسف الشريف، حيث انه من مواليد 14 سبتمبر 1978، واسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، ولد في القاهرة لأب يعمل في الجيش.

عيد ميلاد يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف نجم الغموض والتشويق في أعماله الفنية، استطاع فرض نفسه في السينما والتلفزيون، معتمدا على إظهار موهبته بكل حنكة وذكاء، ووضع​ بصمته الخاصة في الأعمال التي شارك فيها، حيث أبهر الجمهور بأدواره الرائعة والمتميزة، ليصبح واحدا من أشهر النجوم في التمثيل.

لعب يوسف الشريف في فريق الناشئين في النادي الأهلي المصري، ولكن تعرض للإصابة قبل تصعيده للفريق الأول أبعدته عن الملاعب.

ثم اتجه إلى العمل في مجال الإعلانات، وتخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعة عام 2002.

كان أول ظهور له في فيلم سبع ورقات كوتشينة في دور البطولة حتى اختاره المخرج يوسف شاهين في 2007 للمشاركة في فيلمه الأخير قبل وفاة يوسف شاهين “هي فوضى؟”.

بعدها حصل على أول بطولة مُطلقة له في فيلمه العالمي سنة 2009.

قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد فيلم “هي فوضى؟”، مما تسبب في حرمانه من عدة أدوار وجعله يتوقف عن التمثيل لعامين.

عيد ميلاد يوسف الشريف يوسف الشريف

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