الرئيس الصيني يؤكد مع ولي العهد السعودي ضرورة عودة الملاحة في هرمز

أفادت وكالة شينخوا بأن الرئيس الصيني شدد على ضرورة الحفاظ على المرور الطبيعي عبر هرمز، مؤكدا خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعم بكين لوقف فوري وشامل للنار.



وأوضح شي أن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتعمل دائما وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة. وأشار إلى أن هذا العام يُصادف الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة، مؤكداً أن بكين حريصة على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتوسيع التعاون العملي، ودعم التبادلات على جميع المستويات، بما يُوسع نطاق وعمق العلاقات الثنائية ويجعلها نموذجا لعلاقة الصين مع الدول العربية.

وفي معرض تناوله للوضع الراهن في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، شدد شي على أن الصين تدعو إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار ووقف جميع أعمال العدائية، وتدعم كل الجهود التي تُسهم في استعادة السلام، وتعمل على حل الخلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وذكر الرئيس الصيني أن "المرور الطبيعي عبر مضيق هرمز يخدم المصالح المشتركة للدول الإقليمية والمجتمع الدولي"، مشددا على أن الصين تدعم الدول الإقليمية في بناء فضاء مشترك يمتاز بالجوار الطيب والتنمية والأمن والتعاون، وأن تتولى هذه الدول قيادة مستقبلها وتحديد مصيرها بنفسها، بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار طويل الأمد في المنطقة.